I delitti del BarLume, nuovi delitti a Pineta, il 13 e 20 gennaio in onda due episodi

Domenica 15 Dicembre 2019, 17:28

Massimo Viviani, sopravvissuto alle peripezie argentine della scorsa serie, torna - a sorpresa - a Pineta scompaginando i precari equilibri che ruotano intorno al BarLume. Arrivano a gennaio - lunedì 13 e 20, alle 21,15 su Sky Cinema Uno e on demand su Sky e Now tv - due nuovi episodi de, serie originaleispirata ai romanzi di Marco Malvaldi (Sellerio). I nuovi capitoli si intitolanoe il trailer è in onda da ieri.Il registadirigerà gli attori che hanno reso celebre il BarLume:(Massimo Viviani, foto di Antonello&Montesi),(commissario Fusco),(Tiziana), i quattro vecchietti terribili (aka quartetto uretra, ma anche i bimbi) Emo (, Pilade (), Gino (), Aldo ().Oltre alle due geniali new entry della scorsa serie:, il fratellastro di Viviani, Beppe Battaglia,nei panni dell’impiccione assicuratore veneto Paolo Pasquali, l’irritante questore Tassone,Tra crime e comedy, con un filino di commedia all’italiana, le storie del BarLume - oltre a prende spunto da un caso editoriale di successo come le storie di Malvaldi - ha fatto l’ulteriore fortuna diall’Isola d’Elba, set ogni anno, della immaginaria cittadina di Pineta.riproduzione riservata ®