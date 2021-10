Barillari, il king dei paparazzi: «I Vip? Li aspetterò di notte. Che bello quel bacio a Macron, rubato proprio a Roma»

Rino Barillari, il “King” dei paparazzi: al G20 verrà scattata una foto come quella del bacio tra Macron e Brigitte nelle viuzze del centro di Roma?

«Magari! Qui è davvero tutto blindatissimo, sembra di essere in guerra. Sono stato in giro per 4 ore, impossibile sorprendere i protagonisti del vertice».



Però?

«Però aspetto che scenda la notte. Di notte trionfa l’amore, scattano i sorrisi e qualche inevitabile complicità».



Quale scena sarebbe bello immortalare?

«Con Macron e la sua dama ci “conosciamo” già. Mi piacerebbe la Firts Lady Usa, Jill. E poi la coppia presidenziale americana ha una figlia che va pazza per lo shopping “made in Italy”». Ma vorrei tornare ai bei tempi della Dolce Vita, ai grandi personaggi che si tenevano mano nella mano...».



Roma ha sempre il suo grande fascino...

«Un posto magico. È eterna, immortale»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 06:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA