Barbara Riccardi, la maestra da Nobel, oggi alla Festa della cultura per il suo libro sulla scuola: «Ragazzi, seguite sempre i vostri sogni»

“Barbara maestra in azione” è il titolo del libro illustrato che verrà presentato oggi a Roma ma rappresenta anche lo stile di vita dell’autrice, Barbara Riccardi: una maestra decisamente speciale, pluripremiata per il suo impegno nel mondo della scuola e sempre pronta all’innovazione nella didattica.

Così oggi, alle 18, interverrà alla “Festa della cultura” alla Garbatella, nella zona degli Ulivi all’interno della scuola Principe di Piemonte.

Barbara Riccardi è una docente della scuola Principe di Piemonte e, per l’occasione, avrà al suo fianco la dirigente scolastica Serenella Presutti, il neuropsichiatra Riccardo Callori e il dott. Gianluca Bellisomo per la Casa Editrice Anicia.

MATITA E COLORI, L’ARTE IN MANO AI BAMBINI

Oltre, ovviamente, alla compagnia dei suoi bambini: gli alunni della classe IVD che leggeranno dei brani tratti dal libro. Non solo, al suo fianco ci sarà anche Francesco Nardi, l’illustratore del libro nonché suo ex alunno che avvierà un pomeriggio all’insegna dei “bozzetti”, coinvolgendo i bambini a cimentarsi con matita e colori per un laboratorio di disegno e arte. Francesco Nardi frequenta l’Accademia di Belle Arti di Roma, appassionato fin da piccolo del disegno e, in particolare, del digital painting, dell’illustrazione e della caricatura.

BARBARA MAESTRA IN AZIONE, SCARABOCCHI IN FUGA

“Ody! Non ti avevo detto di aspettarmi fuori? – Lui mostrò un braccialetto lampeggiante e disse: - C’è una richiesta d’aiuto immediata da una scuola…".

Barbara non è una maestra come le altre e le sue avventure scolastiche trovano spazio in una saga tutta dedicata ai bambini. Come Indiana Jones, a caccia di situazioni rocambolesche e misfatti, diventa una vera e propria eroina, che, con il suo aiutante Ody (un furetto), parte a bordo di un sidecar ogni volta che le arrivano richieste di aiuto da parte di un insegnante, un preside o un genitore, che si trovano in situazioni difficili e che hanno bisogno di una soluzione diversa dagli schemi.

LA FELICITA’ CONTAMINA, PAROLA DI MAESTRA

Non è la classica maestra cattedratica con la penna rossa, che fa imparare le cose a memoria, alla “zitti e buoni” come cantano i Maneskin. Da bambina si annoiava a scuola e così un giorno ha deciso di fare della sua esperienza un lavoro: "Se mi diverto io, anche loro si divertono” - “La felicità contamina" - "Io imparo da loro e loro da me" - "Il gioco è cosa seria... giocando si impara".

La saga della maestra Barbara è un libro illustrato, che non si rivolge solo a un pubblico di giovani lettori, ma vuole arrivare anche al mondo adulto, ai genitori e agli specialisti nell'ambito della pedagogia. L’idea nasce dal connubio professionale con Francesco Nardi, giovane illustratore ed ex alunno della maestra, che, con la sua creatività, rende più tangibile la narrazione.

SEGUITE I VOSTRI SOGNI, LA LEZIONE PIU’ IMPORTANTE

Fin dalla presentazione del personaggio, del modo in cui parla, agisce e si veste, emergono a tutto tondo i punti di forza di un’insegnante che va al di fuori dei normali canoni. Il suo motto, ripreso da una celebre frase del film Frankenstein Junior, è “Si può fare. Seguite i vostri sogni!”.

In ogni storia c’è un nemico diverso da affrontare: ognuno rappresenta una figura scontenta del sistema scolastico corrente che, alla fine del confronto, quasi una sorta di battaglia, cambia idea e adotta i consigli della Maestra. In ogni caso, una volta sconfitto, ogni villain evolve nel suo modo di pensare: “Non è il rifiuto della scuola, ma una nuova visione della scuola che insegna alla vita”.

Dietro a tutti i nemici si cela un “boss finale”, che ha lo scopo di abbattere il sistema scolastico corrente per istituirne uno nuovo tutto suo. Inizialmente questo personaggio è avvolto da un alone di mistero che viene rivelato gradualmente, capitolo dopo capitolo.

MAESTRA DA NOBEL

La Maestra Barbara Riccardi, inventrice di GiochImparando, è stata nominata Maestra da Nobel tra i migliori docenti a livello internazionale nel 2016 per il Global Teacher Prize a Dubai. Ha partecipato come esperta nella trasmissione Uno Mattina in Famiglia su RAI 1 negli spazi “Tutti in Classe” e “Promossi e Bocciati”. E' stata nominata Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nel 2012.

FESTA DELLA CULTURA

Parte oggi, nel cuore della Garbatella, la Festa della Cultura organizzata dall’associazione culturale Controchiave e patrocinata dal Municipio 8 per l’Estate romana 2022. Giunta alla sua 29esima edizione, la Festa della cultura si svolgerà da oggi fino a domenica presso il Parco della Scuola Principe di Piemonte, nel quartiere di San Paolo-Ostiense in via Ostiense 263/C, e poi il 2 luglio prossimo presso il Mausoleo Ossario Garibaldino in via Garibaldi 29.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 12:12

