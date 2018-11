Via allo sgombero presidio Baobab sulla Tiburtina: nella tendopoli 200 migranti

È in corso lo sgombero del presidio umanitario di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. Secondo quanto si è appreso, all'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200 migranti.



Sono in corso le identificazioni e i migranti sprovvisti di documenti verranno portati all'ufficio immigrazione per il fotosegnalamento. Al temine delle operazioni verranno rimosse le tende e l'area sarà bonificata. Già in passato la tendopoli alle spalle della stazione Tiburtina è stata più volte sgomberata.

Martedì 13 Novembre 2018