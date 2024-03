Bankitalia: «Boom investimenti, ok turismo e qualità della vita»

di Emiliano Pretto

L’economia di Roma è in ripresa, trainata dagli investimenti pubblici che nel 2023 «sono aumentati del 140% rispetto al 2022». A certificare la rinascita economica romana, piegata da almeno un decennio di stagnazione, è un recente studio della Banca d’Italia, presentato ieri nell’aula dell’Assemblea Capitolina durante una seduta speciale dedicata all’economia della città che si è svolto alla presenza dei rappresentanti delle più importanti istituzioni economiche della Capitale, da Unindustria a Confcommercio passando proprio per la Banca d’Italia.

La Capitale, dunque, sembra essere ripartita piuttosto bene, anche dopo la pandemia. Tra i dati più interessanti presentati ieri c’è anche il saldo tra le nuove imprese e quelle che hanno dovuto abbassare per sempre la saracinesca. Il saldo del 2023 tra neo aziende e cessazioni di attività è positivo, pari a +8.629 imprese. A novembre 2023 le startup attive erano invece 1.540 (il 91% di quelle del Lazio).

«Si tratta di numeri ottimi- ha commentato l’assessora capitolina allo Sviluppo Economico, Monica Lucarelli- che stiamo supportando con il lavoro che la nostra amministrazione sta portando avanti da inizio consiliatura. Oggi l'economia di Roma produce da sola il 9% del valore aggiunto a livello nazionale ed è composta da 380mila imprese (7,7% del totale nazionale), con 1,3 milioni di addettin circa il 7,6% del dato nazionale».

Ma come se la passa l'industria romana? Sempre associata solo, ed erroneamente, a un economia basata sul terziario, ovvero servizi e pubblica amministrazione, la Capitale registra numeri importanti in diversi segmenti industriali. Il settore ICT conta circa 90mila addetti, seguito dai 51.600 addetti dei servizi alle imprese, i 13mila del settore audiovisivo e del cinema, gli 8mila delle imprese creative e i 7.300 dell'aerospazio e difesa. Prodotti chimici e prodotti metallurgici sono, invece, i primi due settori per valore dell'export.

Buoni anche i numeri sul turismo con un +46% dei flussi turistici nel 2023, numeri che hanno superato del +2,6% quelli del periodo pre-pandemia.

