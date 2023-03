Non riesce a prelevare i soldi, devasta il bancomat per la rabbia È successo intorno alle 21,30 di ieri in via di Tor Sapienza a Roma







di Redazione web Furioso per il malfunzionamento dello sportello bancomat, ha iniziato a devastarlo attirando l'attenzione di alcuni passanti che hanno richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di passaggio, facendolo arrestare. È successo intorno alle 21,30 di ieri in via di Tor Sapienza a Roma. L'uomo, un moldavo di 37 anni che ha provato anche a divincolarsi dai militari insultandoli e strattonandoli, deve rispondere ora di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 23:04

