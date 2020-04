Assalto serale al bancomat: esplosione fortissima e paura a Spinaceto

Banda deldi nuovo in azione nella Capitale . Il commando, che da quando è iniziato il lockdown ha messo a segno dieci assalti a sportelli automatici e alle casse continue dei supermercati, ha colpito poco dopo le 22 in via degli Eroi di Rodi a Spinaceto alla Banca nazionale del lavoro. Un boato, provocato dall’esplosione del bancomat ha svegliato i residenti della zona.I malviventi hanno utilizzato l’ormai consueto modus operandi, quello della tecnica della marmotta: con un tubicino introdotto dalla fessura dove si inserisce il bancomat riempiono la cassa con gas di acetilene per poi farla esplodere con un detonatore realizzato con una batteria elettronica. Polizia e carabinieri sono sulle tracce della banda che nonostante i posti di controllo serrati continua a colpire in tutta la Capitale.