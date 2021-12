Roma, mamma perde le tracce del figlio di sei anni a Trastevere: rintracciato da due agenti della polizia locale. Gualtieri le riceve per ringraziarle LE FOTO

Attimi di paura per una mamma che, mercoledì sera, aveva perso le tracce del figlio di 6 anni, allontanatosi improvvisamente da Via del Moro, zona Trastevere, dove era in sua compagnia. Sono state Daniela e Luana, due agenti della Polizia Locale del I Gruppo Centroex Trev, che, allertate da alcuni passanti, si sono messe subito alla ricerca del bambino. La mamma, in lacrime e disperata, dopo aver cercato il figlio per tutto il quartiere, terrorizzata, si è affidata al loro lavoro.

Le due agenti, lanciato l'allarme via radio, hanno iniziato a perlustrare il quartiere e, dopo aver parlato con alcune persone che avevano visto il bambino, sono andate in via Dandolo, dove, poco prima, era stato notato un bimbo che corrispondeva alla descrizione fatta dalla mamma.

Anche in questo caso, però, le ricerche del bambino hanno dato esito negativo. Solo dopo ulteriori verifiche, la pattuglia ha rintraccito il piccolo, che era "accudito" da una signora che lo aveva trovato in lacrime in cerca della mamma. Grazie alla determinazione delle due agenti e alla collaborazione degli abitanti della zona è stato possibile giungere al lieto fine, con la mamma che ha potuto riabbracciare, in lacrime per la felicità, il proprio figlio.

Le due agenti, Luana e Daniela, insieme a Donatella Scafati, a capo del Gruppo Centro della polizia locale di Roma, sono state ricevute personalmente dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che le ha ringraziate per per il lavoro svolto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 18:52

