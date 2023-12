Bambino di 2 anni ingoia un giocattolo e va in arresto cardiaco: morto dopo un giorno di agonia. Indagine per omicidio colposo

di Redazione web

Un ultimo gioco poco prima di andare a dormire si è trasformato in tragedia in un'abitazione alle porte della capitale. Un bambino di due anni ha ingerito una parte di un giocattolo e, soccorso in gravissime condizioni, è morto in ospedale dopo un giorno di agonia. Indagini dei carabinieri. La sostituta procuratrice Arianna Armanini, ha aperto un fascicolo d'inchiesta: l'ipotesi di reato, contro ignoti, è di omicidio colposo.

Il dramma a Santo Stefano

Il dramma è avvenuto a Monterotondo, in provincia di Roma. L'allarme è scattato nella tarda serata di Santo Stefano. Il piccolo, che aveva compiuto due anni pochi mesi fa, era in casa con la mamma e il papà, una coppia di cittadini moldavi che da tempo vive e lavora nella cittadina. Per motivi ancora da chiarire, ha ingoiato un pezzo di un giocattolo che utilizzava abitualmente.

Quando i genitori si sono accorti che aveva ingerito qualcosa hanno chiamato i soccorsi e il bimbo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Arrivato in arresto cardiaco, le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi ed è stato trasferito con l'elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma, dove è deceduto nella giornata di oggi. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monterotondo che hanno supportato le fasi di soccorso e attivato l'autorità giudiziaria.

Indagini sulle responsabilità

Sulla vicenda sono ora in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quello che è accaduto e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

Il caso simile in Sicilia

E in Sicilia nelle scorse settimane si stava consumando una tragedia simile. Un bambino di otto mesi ha rischiato il soffocamento dopo avere messo in bocca il residuo di un giocattolo masticato dal suo cane. È stato salvato da un intervento d'urgenza di tracheotomia eseguito all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'episodio è avvenuto alla fine dello scorso novembre, ma reso noto soltanto oggi, dopo la visita di controllo. Era stata la madre ad accorgersi che aveva afferrato e in un attimo messo in bocca un pezzo di plastica. La donna provò le manovre di disostruzione ma senza successo. Poi la corsa in ospedale. Al piccolo è stata praticata una tracheotomia e poi, per via laringoscopica, il corpo estraneo è stato definitivamente rimosso. Il bambino ha riportato un importante edema delle vie aeree superiori ed è rimasto diversi giorni in terapia intensiva. Ha compiuto il suo nono mese di vita in un letto d'ospedale, ma a Natale era felicemente a casa.

