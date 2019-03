Bambino Gesù: grande successo per la festa di beneficenza dell'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta a villa Brasini la tradizionale festa di Carnevale organizzata da Officium, l’associazione composta da genitori e pazienti affetti da fibrosi cistica con sede presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.Nel corso dell’evento sono stati raccolti fondi a favore della onlus che ogni anno cura progetti che vanno dall’assistenza domiciliale infermieristica e fisioterapica e al supporto psicologico, fino all’acquisto di macchinari all’avanguardia, come quello per il ricondizionamento polmonare donato pochi mesi fa proprio al centro trapianti dell’Ospedale del Gianicolo.«Per il terzo anno consecutivo – ha detto la presidente di Officium, Silvia Ranocchiari - abbiamo deciso di organizzare questo appuntamento aperto a tutti i nostri sostenitori. Fra gli obiettivi primari della nostra realtà, infatti, c’è anche quello di diffondere la conoscenza della fibrosi cistica attraverso manifestazioni come queste».Un momento di svago anche per le famiglie che ogni giorno sono in prima linea per sostenere i propri cari affetti da questa grave malattia. La serata, svoltasi in tema Bollywood, è stata realizzata grazie alla collaborazione di tante aziende che hanno donato i loro prodotti, come Il Casale del Giglio che ha messo a disposizione gratuitamente tutte le bottiglie di vino degustate durante la festa.