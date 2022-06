Lazio ai ballottaggi: Frontini vince a Viterbo, Mastrangeli a Frosinone

Crolla l'affluenza, nel Lazio, con un calo di 14 punti percentuali rispetto al primo turno e le due province di Frosinone e Viterbo vanno al centrodestra. È questo l'esito delle elezioni amministrative che si sono svolte, ieri, in 7 comuni per i turni di ballottaggio. Gli aventi diritto sono tornati a votare a due settimane del primo turno, il 12 giugno scorso, per eleggere il sindaco.

I seggi si sono chiusi alle 23, registrando un'affluenza del 39,54%, quindi decisamente in calo rispetto al primo turno quando andò a votare il 53,91% degli aventi diritto. In tutto sono stati chiamati al voto 314.020 elettori tra i due capoluoghi di provincia, Frosinone e Viterbo, e cinque grandi comuni di cui quattro in provincia di Roma, Guidonia Montecelio, Ardea, Ciampino e Cerveteri, e uno in provincia di Latina vale a dire Sabaudia.



SCRUTINI NOTTURNI Subito dopo la chiusura delle urne è iniziato lo spoglio, i dati definitivi si sapranno questa mattina ma all'una di notte le diverse situazioni erano già abbastanza definite. FROSINONE A Frosinone ha votato il 53,91%, rispetto al 66,91% del primo turno, dopo la mezzanotte era in vantaggio l'assessore uscente al Bilancio Riccardo Mastrangeli, del centro destra, rispetto al candidato del Pd e M5S Domenico Marzi. VITERBO A Viterbo l'affluenza è stata del 47,42%in calo rispetto al 64,27% del 12 giugno, nel ballottaggio tra Chiara Frontini e Alessandra Troncarelli verso l'una di notte restava in forte vantaggio la Frontini, delle liste civiche appoggiate dal FdI, rispetto alla candidata di Pd e M5S Troncanelli.

GUIDONIA MONTECELIO Con l'affluenza da record negativo pari al 27,45%, contro il 46,05% del primo turno, Mauro Lombardo della lista civica riesce a chiudere in vantaggio rispetto al candidato di centro destra Alfonso Masini ed finisce l'era M5S. ARDEA Con un'affluenza ridotta al 29,26%, rispetto al 40,94% del primo turno, Maurizio Cremonini del centro-destra sembra vincere il secondo turno rispetto a Lucio Zito candidato di Pd e M5S. CIAMPINO L'affluenza del 43,73%, con 10 punti percentuali in meno rispetto al primo turno, nella notte era in vantaggio Emanuela Colella, sostenuta dal Pd, rispetto alla candidata di centro destra Daniela Ballico. CERVETERI Al ballottaggio, per il quale ha votato il 41,42% degli aventi diritto rispetto al 51,09% del primo turno, diventa Sindaco la candidata del Pd Elena Maria Gubetti rispetto al candidato di centro destra Giovanni Moscherini. SABAUDIA L'affluenza alle 23 è stata del 44,27, anche in questo caso in calo rispetto al 59,51% del primo turno. Gli scrutini sono andati avanti con un testa a testa tra i candidati Alberto Mosca, del centrodestra, e Maurizio Lucci della lista civica, per poi finire con la vittoria del Sindaco Mosca.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 08:12

