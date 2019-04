La storia di Amerigo: «Io, ballerino sessantenne per pagare le bollette»

di James Perugia

«A casa penso ai problemi e mi deprimo allora esco, vengo qui a ballare e la depressione se ne va». Amerigo Muzi ha 60 anni di cui 37 passati a lavorare come tuttofare negli alberghi. Una vita di fatiche che non è bastata a garantire una vecchiaia serena a lui e sua moglie: oggi ha una pensione di 290 euro con cui fatica ad andare avanti. Ma c’è un momento della giornata in cui dimentica tutti i problemi: quando scende in strada a ballare. E li fa dimenticare anche a tutti quelli che si fermano a guardarlo, in via dei Fori Imperiali.



«Quello che provo quando ballo è una sensazione semplice, quella di libertà. Una cosa che fa venir voglia di ballare anche alle persone inermi. Una domenica c’era un signore in sedia a rotella, che a un certo punto comincia a ballare e a seguire i miei passi. Allora mi sono avvicinato e ho cominciato a ballare con lui, girando intorno alla carrozzella».

Negli ultimi 5 anni Amerigo ha continuato a cercare lavoretti per integrare la pensione molto bassa, ma non ha più trovato nulla. A volte è sprofondato in quella depressione che tocca tanti italiani che ogni mese faticano a pagare le bollette. Pensieri difficili con cui convivere che tanti provano a spazzare via con alcool o droghe. Ma non Amerigo.



«Io cerco di andare avanti come posso, ballo per strada e mi diverto. Non bisogna avere vergogna di fare quello che si vuole. È la libertà di ognuno». Inseguire il suo sogno e la sua passione di ballerino lo ripaga delle durezze e delle ingiustizie che la vita gli ha riservato. «Non bisogna aver paura di mostrare la sofferenza che uno ha dentro. Ognuno di noi deve andare avanti come meglio può, anche se le leggi sono sbagliate e la gente muore di fame». Amerigo si sente come se stesse combattendo contro un sistema di «leggi che sopprimono le persone». Ma non si lascia schiacciare da questo sistema. Si «mantiene vivo» con la musica e il ballo, e così ispira anche le persone che lo incontrano sulla loro strada.

«La musica è una cosa che serve per la vita di ognuno di noi, per andare al di là delle cose. Serve a ispirare le persone... Se uno si chiude dentro casa o dentro se stesso perde la vita».

riproduzione riservata ® © RIPRODUZIONE RISERVATA