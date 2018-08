Bagno nella fontana dell'Altare della Patria: individuati i vandali grazie al bancomat

"Molto gentili, educati, simpatici", così li ricorda a Il Messaggero nell'articolo a firma di Marco Carta la commessa che ha venduto loro il costume da 10 euro, pagato con la carta di credito. "Quando ho visto il bagno nella fontana, non riuscivo a credere che fossero loro".

A fregarli, quindi, il costume, come racconta Il Messaggero, che era stato acquistato poco prima in un negozio nei pressi di Piazza Venezia: il pagamento è stato effettuato con una carta di credito e la commessa si sarebbe ricordata di quella comitiva di trentenni che si era rivolta a lei in spagnolo. Le telecamere della zona avrebbero fatto il resto. E il cerchio si stringe su alcuni giovani provenienti dal Regno Unito.