Giallo alla Balduina: anziana schiacciata da un'auto contro un garage. Investitori in fuga, l'auto ritrovata carbonizzata

Investita più volte e schiacciata contro la serranda di un garage in via Cesare de Fabritiis alla Balduina. Una donna di 70 anni che abita nella piccola via senza sbocco è stata presa di mira da una o più persone a bordo di una Opel Astra che stavano aspettando uscisse di casa attorno alle 21 di ieri sera, giovedì.L' auto, secondo quanto ricostruito dai testimoni attirati sul posto dal forte rumore, si è scagliata contro la donna, l'ha schiacciata contro la serranda di un garage e ha poi fatto retromarcia, ma solo per poterla colpire nuovamente e lasciarla priva di sensi e gravemente ferita in strada. L'Opel Astra si è poi dileguata, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza. La donna gravemente ferita è stata trasportata al Gemelli, dove ora è ricoverata con diverse fratture e un trauma cranico.Nelle stesse ore, è stata denunciata la presenza di un'auto in fiamme sulla via di valle Aurelia: si trattava proprio della stessa Opel Astra che è poi risultata rubata. Un tentato omicidio tinto di giallo sul quale stanno indagando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale, mentre al momento la donna non è in grado di esporre la propria ricostruzione dei fatti a causa delle gravi condizioni in cui versa.