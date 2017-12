Roma, boato nella notte all'Axa: assaltato e fatto esplodere il bancomat Intesa

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hanno fatto esplodere con il gas il bancomat della filiale Banca Intesa dell'Axa, facoltoso quartiere residenziale a Sud della Capitale. Il boato alle 2 della notte ha svegliato le vicine Casalpalocco e Infernetto, per alcuni minuti è anche andata via la corrente in molte case. Ingenti i danni strutturali all'agenzia di via Eschilo che è una delle più grandi e storiche della zona. Il commando si è poi dileguato.Sul posto sono intervenute alcune volanti e anche i vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibile l'intero stabile di 4 piani interamente occupato da uffici. Sono state asportate due casse continue ma, per il momento, non si conosce la quantità del denaro rubato. Indagini in corso da parte del commissariato di Ostia Lido. Già dieci anni fa la banca subì un analogo colpo. E più recentemente la "banda dei bancomat" ha colpito in via delle Baleniere, a Dragona e ad Ardea.