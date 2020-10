Autocertificazione Lazio, il modulo da riempire per gli spostamenti. SCARICA

Autocertificazione nel Lazio, sarà obbligatoria con il coprifuoco. Dopo la nuova ordinanza della Regione Lazio che prevede il divieto di circolazione dalle 24 alle 5 (ordinanza che dovrebbe entrare in vigore da venerdì, con il divieto che sarà effettivo già venerdì sera), torna dunque l'obbligo di esibire il modulo di autocertificazione per giustificare i propri spostamenti.

SCARICA QUI IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

A differenza del periodo del lockdown, l'autocertificazione sarà però obbligatoria solo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Tra le altre misure dell'ordinanza è previsto un ampliamento dei posti letto dedicati Covid (anche in terapia intensiva), la didattica a distanza al 50% per le scuole superiori e le lezioni online al 75% per le università.

Leggi anche > Lazio, coprifuoco da venerdì: «Divieto di circolazione da mezzanotte alle 5»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA