Ancora un autobus a fuoco a Roma. Intorno alle 7.30, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un principio di incendio su un bus della linea 119 in servizio lungo via Sistina. L'autista è intervenuto con l'estintore e sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno completato l'intervento. Nessun problema per le persone. La vettura non ha subito danni gravi. Sarà riparata e tornerà in servizio.



Chiuso dalla polizia locale un tratto di via Sistina, da via Crispi a Trinità dei Monti.

🔴#Roma - Via Sistina ATTENZIONE! veicolo in fiamme

altezza Via Francesco Crispi, traffico rallentato#luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 23 maggio 2019

Giovedì 23 Maggio 2019, 08:42

