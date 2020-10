Autobus in fiamme a Roma: l'incendio a due passi da piazza San Pietro, nube di fumo in centro

Un autobus è andato in fiamme a Roma, a poche centinaia di metri da piazza San Pietro: la strada è stata chiusa. L'incendio è scoppiato a bordo di un mezzo in piazza Pio XI, non lontano dal Vaticano: come documentano foto e video postate su Twitter da alcuni passanti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo, che ha causato una lunga nube nera nel pieno centro della Capitale.

L'incendio, divampato per cause ancora da stabilire, è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi, mentre gli agenti del gruppo Aurelio della Polizia Locale hanno aiutato l'autista a far scendere i passeggeri dall'autobus prima di agevolare la viabilità. «L'autobus della linea 881 distrutto dalle fiamme intorno alle 12, 30 in piazza Pio XI è una vettura in servizio da oltre 15 anni», precisa Atac in una nota sottolineando che «nessun problema si è verificato per le persone».

