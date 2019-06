Bus Atac, sorpasso spericolato e con la linea continua: la foto-denuncia sui social

Un sorpasso azzardato, manco fossimo in una scena da film. Un autobus di linea dell'Atac ha eseguito una manovra pericolosa a Roma e, soprattutto, in spregio alla regole di guida, sorpassando sulla linea continua. E' stato un automobilista dietro a scattare la fotografia e a far scattare la denuncia via social. Un autobus dell’Atac, l’altra mattina in zona Anagni, in direzione di Colleferro, «effettuava un sorpasso di due mezzi in salita, infischiandosene della striscia continua di mezzeria», ha scritto l’utente che ha denunciato l’episodio.

Lunedì 3 Giugno 2019, 12:23

