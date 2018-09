Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Auto in fiamme lungo via Pontina, lo comunica Astral infomobilità. Poco prima delle 12 un veicolo è andato a fuoco all’altezza di via di Vallerano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Il traffico è stato deviato sulla complanare. Ripercussioni pesanti sulla viabilità, con lunghe code dal Raccordo verso Pomezia e rallentamenti da Spinaceto verso Roma per i soliti curiosi. La strada è stata riaperta dopo un’ora.