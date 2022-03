Roma, auto esplode sulla Cassia: fiamme altissime e traffico nel caos

Auto in fiamme sulla Cassia, questo pomeriggio, e rientro a Roma a passo d'uomo per i pendolari della domenica. Il rallentamento del traffico in direzione di Roma, tra Monterosi e l'area industriale di Settevene, si è verificato per una macchina che ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana, insieme ad alcune pattuglie dei carabinieri per permettere i soccorsi e decongestionare il traffico, di solito molto intenso dal primo pomeriggio della domenica.

Ancora sconosciute le cause dell'incendio. Il conducente dell'auto è riuscito a mettersi in salvo, allarmato dal fumo che usciva dal motore.

