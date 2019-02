Auto decolla a San Giovanni: coppia di fidanzati bloccata nell'abitacolo

Ultimo aggiornamento: 16:10

La Citroen è decollata sulla Captur in via della Ferratella in Lateranno atterrando molti metri dopo sul tettuccio: considerata velocità e traiettoria dell'utilitaria è un miracolo che i due giovani fidanzati a bordo se la siano cavata con poco, così come il guidatore della Renault che è stato tamponato. La coppia, protetta da cinture e airbag, è uscita a fatica dall'abitacolo attraverso i finestrini i cui cristalli erano andati in frantumi.E' stata la ruota posteriore destra di quest'ultima vettura a fare da trampolino alla Citroen che sabato verso le 3 stava percorrendo la strada a senso unico che porta a via dei Laterani, a due passi dalla basilica di San Giovanni.Sempre per un'altra circostanza fortunata, non sono stati coinvolti altri veicoli. Sono intervenute due pattuglie della polizia di Roma Capitale, via della Ferratella è stata chiusa al traffico per un paio d'ore.