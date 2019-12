Auto si schianta contro albero: muore una 20enne, grave l'amica

Un'auto con a bordo due ragazze è finita fuori strada schiantandosi contro un albero la notte scorsa intorno alle 2,30 al km 16,300 di via braccianese Claudia ad Anguillara Sabazia.



Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto le due giovani, una ventenne morta sul colpo, che era alla guida della vettura, e l'amica di 18 anni che è stata trasportata in elisoccorso al Gemelli in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri di Anguillara Sabazia. La salma della 20enne è stata trasferita al Verano per l'autopsia. Lo riferisce l'Adnkronos. Domenica 15 Dicembre 2019, 09:53

