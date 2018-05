Paura nella notte, a fuoco due auto: completamente avvolte dalle fiamme

Paura nella notte ad Acilia. Alle 5 una squadra del Comando di Roma è intervenuta in Via della Salvia (frazione Acilia), per l'incendio di due auto parcheggiate. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco prontamente intervenuta per spegnere il rogo.

Una Fiat 500 e una Renault Scenic erano completamente avvolte dalle fiamme. Non ci sono persone ferite.

Sabato 19 Maggio 2018