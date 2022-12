L'autista ha un malore, bus con 41 bambini finisce fuori strada sulla Tiburtina: paura e feriti Cos'è successo

Paura su via Tiburtina a Roma, dove un bus che trasportava 41 bambini è finito fuori strada. L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio alle 13:50. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista avrebbe avuto un malore mentre stava conducendo l'autobus e avrebbe sbandato pericolosamente, finendo fuori dalla carreggiata.

Feriti due bambini

Il primo soccorso è stato prestato dalla squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 (12/A), accorsa in via Tiburtina incrocio, via di Salone, dove il bus ha avuto l'incidente. Nessuna persona è rimasta gravemente ferita. Sono stati trasportati in ospedale due bambini di circa 7 anni, oltre al conducente del bus, tutti in codice giallo. Le ambulanze sono intervenute per trasportare i feriti all'ospedale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 16:58

