Autista Cotral si masturba mentre è alla guida del bus: filmato dai passeggeri, il video pubblicato sui social

Un autista di autobus sorpreso a masturbarsi alla guida. La scena è stata filmata ieri, 11 gennaio, da alcuni passeggeri a bordo del bus Cotral nella tratta tra Palombara Sabina e Monterotondo, in provincia di Roma. La segnalazione è stata inviata alla pagina social Welcome to Favelas, che denuncia con video amatoriali quello che succede nelle città italiane.

Cotral: in corso verifica interna

«Dal video che abbiamo visionato - fanno sapere infatti da Cotral - è molto complicato risalire al conducente del mezzo perché non sussistono elementi di riconoscibilità. Abbiamo comunque attivato le verifiche interne». Il video dura circa 20 secondi. In sottofondo si sentono le voci di chi sta filmando la scena. Il video è stato pubblicato sulla chat Telegram della pagina. Un episodio simile era accaduto a marzo 2021. Protagonista, in quel caso, un autista dell'Atac. Il video in quel caso lo aveva girato lui stesso, inviandolo per errore in una chat WhatsApp con i colleghi ed era poi diventato virale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 12:55

