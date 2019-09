Sette contro uno: autista Atac aggredito e picchiato da una baby gang

Un autista della linea 46 di Atac è stato aggredito nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, da un gruppetto di 7 adolescenti. Mentre transitava in via Boccea il conducente ha dovuto fermare il mezzo perchè tra sfottò e scherzi i ragazzi avevano azionato la leva di emergenza per l'apertura delle porte. Questo l'episodio che ha fatto scattare prima un diverbio e poi l'aggressione ai danni del conducente Atac che è stato colpito con un pugno alla faccia.





Sul posto sono intervenuti i poliziotti e uno degli adolescenti è stato fermato e denunciato: si tratta di un 17enne accusato di lesioni e interruzione di servizio pubblico. L'autista è stato soccorso e refertato con 30 giorni di prognosi. L'azienda dei trasporti capitolina intanto «esprime ferma condanna e piena solidarietà all'autista. Atac ribadisce che questo genere di aggressioni non sono tollerabili» Sabato 21 Settembre 2019, 12:15

