Aurora Ciatti ritrovata: la ragazza di 18 anni era scomparsa da Roma

È stata ritrovata Aurora Ciatti, la ragazza di 18 anni scomparsa dall'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma lo scorso 25 aprile. Il caso aveva destato grande preoccupazione perché la giovane soffre di disturbi psichiatrici e la madre temeva potesse finire nella mani sbagliate. A darne notizia è il quotidiano Il Messaggero.

Come scrive Alessia Marani, Aurora Ciatti ha raggiunto la casa del padre nella mattinata di mercoledì in seguito agli appelli della madre per ritrovarla. «Al momento non se la sente di parlare, l'importante è che sia salva», ha detto la donna.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 12:36

