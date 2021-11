Roma, via Aurelia allagata: traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia

La pioggia, come spesso accade, ha mandato il tilt il traffico di Roma in alcune zone della Capitale. In particolare si registra una situazione critica sulla Via Aurelia, all'altezza dell' Aurelia Hospital: strada completamente allagata e traffico impazzito in entrambi i sensi di marcia.

È così da 20 minuti. L'Aurelia Antica è un unico lago. Chissà se per le 13.45 riuscirò a scendere dalla macchina o dovrò guadare il fiume per arrivare alla scuola di mia figlia😳🤔☔🌧#nomafallaunpodipioggia pic.twitter.com/T178RpmPYC — Letizia Davoli 🚀 (@letiziadavoli) November 8, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 14:24

