Auditorium Parco della Musica di Roma: tutti gli eventi dal 13 al 20 febbraio 2022

L'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" è uno dei poli culturali più importanti di Roma: concerti di musica pop, mostre, proiezioni di film, concerti di musica classica della Santa Cecilia e jazz con performers da ogni paese del mondo. Ogni settimana, l'Auditorium propone un ricco cartellone di eventi culturali, con un minimo comun denominatore, la qualità.

Vediamo quali sono gli eventi dell'Auditorium Parco della Musica dal 13 al 20 febbraio 2022

Iniziamo con Domenica 13, alle ore 11 in Sala Sinopoli per il ciclo Lezioni di Storia di Maria Giuseppina Muzzarelli docente di storia medievale, con Venia, Venus, Venenum: storie di avvelenatrici: a fine Settecento a Palermo si celebra il processo contro Giovanna Bonanno, una vedova accusata di vivere vendendo veleno alle malmaritate, perché potessero somministrarlo agli uomini attraverso gustose pietanze. Ma la storia delle avvelenatrici inizia molto prima.

Per Lezioni di jazz alle ore 11, Angeli e demoni. Il tragico volo di Albert Ayler al Teatro Studio Borgna:

Cinquanta anni fa scompariva il sassofonista Albert Ayler (1936-1970), una delle figure più tormentate e controverse del jazz moderno. Alfiere del fee jazz, in realtà Ayler aspirava a portare i suoi ascoltatori in un universo di esaltazione panica, dove la veemenza fonica e l’intensità lirica si fondono in gesti di inaudita potenza. Ammirato da John Coltrane, profondo innovatore del sassofono, viveva in un mondo psichico abitato da streghe e fantasmi, che resuscitavano la ritualità degli spiritual. Con il sassofonista Pasquale Innarella approfondiremo anche le innovazioni tecniche e foniche di questo musicista oggi di riferimento.

Sempre domenica, gli Osanna alle ore 19 al Teatro Studio Borgna: gli Osanna arrivano in Auditorium Parco della Musica con un live dedicato alla memoria di Danilo Rustici (storico chitarrista e compositore) scomparso nel Febbraio del 2021. Un concerto in cui celebrano 50 anni di storia e di attività discografica in circa due ore di brani storici tratti dai vari album incisi e pubblicati negli anni ’70, come L’Uomo, Milano Calibro 9, Palepoli, Landscape of Life e Suddance.

Passiamo a Martedì 15 febbraio alle ore 21 con Enrico Capuano presso il Teatro Studio Borgna: Capuano è considerato il capostipite del folk rock Italiano. La tarantella rock e il cantautorato classico sono il suo marchio di fabbrica. La sua carriera parte nel 1980 e da allora viaggia in tutto il mondo portando ovunque la sua proposta di musica Italiana. Ha suonato più volte negli Usa e in Canada, in Europa, a Cuba e persino in Iraq ed è stato protagonista in molte trasmissioni nelle varie tv nazionali. Ha presentato tre anteprime del concertone del Primo Maggio su Rai Tre suonandoci peraltro in dodici edizioni.



Mercoledì 16 febbraio, Dj Stefano Capasso & Orchestra alle ore 21 presso il Teatro Studio Borgna: nato dalla collaborazione quinquennale tra il dj Stefano Capasso ed il trombonista direttore d'orchestra Massimo Pirone il progetto musicale è basato sull'interazione che si viene a creare live tra il ritmo sintetizzato della consolle e la Big Band sui brani di musica d'azione hollywoodiani in una sonorità unica e mai eseguita prima d'ora. Tra i brani più famosi ci saranno quelli estratti dalle famose colonne sonore di “007”, “Ironside”, “Guerre Stellari”, “Mission Impossible” e tanti altri per una serata unica ed irripetibile.

Giovedì 17 febbraio, Il Conticidio dei migliori scritto dal giornalista Marco Travaglio e da lui interpretato, in Sala Sinopoli alle ore 21: Marco Travaglio torna sul palcoscenico con "Il Conticidio dei migliori", un giallo di bruciante attualità su quello che lui definisce il “golpe al ralenti”, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall'opinione pubblica e più odiato dall establishment. Per Travaglio non c'è stato un complotto per rovesciare Giuseppe Conte: ce ne sono stati almeno quattro in tre anni. Tre falliti, il quarto riuscito. Ma il verdetto lo lascia agli spettatori.

Giovedì 17 febbraio, Luca Pugliese e Danilo Salvatori con E ti vengo a ricercare…, special guest Tony Esposito al Teatro Studio Gianni Borgna, ore 21: Spettacolo di canzoni e parole. Il “musicantautore” Luca Pugliese e il critico musicale Dario Salvatori si incontrano per rendere omaggio, l’uno con la musica e l’altro con il racconto a Franco Battiato. Special guest Tony Esposito alle percussioni. Fra la numerosa discografia del grande cantautore siciliano recentemente scomparso, Luca Pugliese sceglie quelli che più si addicono al suo “modus sonandi”, ossia alla sua session “one man band”, fatta di voce, chitarra, percussioni a pedale. Uno dei pezzi a lui più cari, ”e ti vengo a cercare”, è appunto ricalcato nel titolo dello spettacolo ma con una variante significativa atta ad enfatizzare la trama di questo live dedicato alla figura del grande vate siciliano : “ricercare” anziché “cercare” per un “cercare di nuovo” e un “cercare con zelo” qualcosa che già si è incontrato lungo il proprio cammino.

Venerdì 18 febbraio, Angelo Branduardi in concerto alla Sala Sinopoli, ore 21 con Il cammino dell’anima: il concerto che riprende interamente l’album omonimo pubblicato il 4 ottobre 2019, sarà idealmente diviso in due parti. La prima parte sarà dedicata a “Il Cammino dell’Anima” che riprende alcuni temi dell’opera visionaria di Hildegard von Bingen, monaca, reclusa secondo la regola di San Benedetto, fin dall’età di otto anni e poi badessa di Bingen. . Nella seconda parte l'artista proporrà anche le due canzoni scritte durante la pandemia “Kirie Eleison e “Piccolo David”.

Venerdì 18 febbraio, Flo con Brave Ragazze al Teatro Studio Gianni Borgna ore 21: la storia è ambientata nell’iper-futuro dove, a causa di un morbo detto “seconda memoria”, gli uomini vivono tante vite e le ricordano, mentre le donne sono condannate a vivere una vita soltanto. Gli uomini immortali perdono interesse nei confronti della vita, mentre le donne, certe della loro morte, si dedicano all’arte e godono di ogni attimo terreno. Sarà la musicista Agnese a conquistare la seconda memoria e con essa la certezza di poter rinascere.

Sabato 19 febbraio,Cinzia Tedesco & Pino Iodice in Kings of Pop in Jazz presso la Sala Sinopoli ore 21: debutto, in anteprima assoluta a Roma, del nuovo progetto Kings of Pop in Jazz, che vede Cinzia Tedesco interpretare le grandi voci del pop internazionale con una grande orchestra jazz con la direzione ed arrangiamenti del maestro Pino Jodice. Un viaggio travolgente tra i più grandi successi di artisti del calibro di Mickael Jackson, Stevie Wonder, Sting, Tom Jones, Al Jarreau e Prince, canzoni dal groove ritmico e ‘RIFF’ che hanno conquistato generazioni di giovani, e che hanno toccato il cuore di grandi jazzisti come Miles Davis, che definì Prince ‘il nuovo Duke Ellington’.

Sabato 19 febbraio, Equilibrio, per il festival della danza contemporanea di Roma con Cristiana Morganti presso la Sala Petrassi ore 21: nuova creazione di Cristiana Morganti, danzatrice e coreografa, in passato storica interprete del Tanztheater di Pina Bausch, Another Round for Five è un racconto danzato non lineare che prende forma da un montaggio dal sapore cinematografico sul tema del cerchio inteso come circolo vizioso.

CASA DEL JAZZ

Domenica 13 febbraio Tim Berne, Matt Mitchell alle ore 21: due tra le più importanti figure del jazz contemporaneo. Due autentiche icone della scena di New York.La relazione tra il sassofonista ed il pianista è davvero sorprendente,consolidata da molti anni di collaborazione all’interno del gruppo “Snakeoil” guidato da Berne.

Il loro nuovissimo album in duo “Spiders” ha ottenuto 4 **** e 1/2 dalla prestigiosa rivista Downbeat che ha tra l’altro sottolineato “come la migliore musica da camera, Spiders riesce ad essere intricato dal punto di vista compositivo ed al tempo stesso intimo come una conversazione”.

Martedì 15 febbraio ore 21, Craig Taborn in Solo: uno dei più quotati pianisti della sua generazione, sarà in concerto alla Casa del Jazz per un concerto in piano solo. Craig Taborn cresce musicalmente a Minneapolis, in mezzo a svariate influenze, dal jazz alla techno. Il suo talento lo conduce a studiare autori di ogni latitudine e a tradurli poi nella sua musica con notevole disinvoltura. Taborn arriva alla ribalta del jazz con James Carter. Nel ‘95 incide come leader per la prima volta, in trio. Nel ‘99 lo troviamo nella Note Factory di Roscoe Mitchell e, nello stesso tempo, nel gruppo elettronico di Carl Craig.

Venerdì 18 febbraio, ore 21 Simone Graziano in Solo: Simone Graziano in questi anni si sta affermando principalmente per le sue doti di pianista e compositore, dando vita a un tipo di musica che sta influenzando la nuova generazione di musicisti italiani. Nato a Firenze, si diploma col massimo dei voti in pianoforte classico sotto la guida del Maestro Stefano Fiuzzi presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Contemporaneamente alla musica classica, approfondisce lo studio del linguaggio jazz frequentando la Berklee School of Music di Boston e conseguendo la laurea specialistica in composizione e arrangiamento jazz.

Sabato 19 febbraio ore 21, Giulio Gentile Trio: il “Giulio Gentile Trio” (Giulio Gentile - piano; Michele Santoleri - batteria; Pietro Pancella - contrabbasso) nasce dall'incontro dei tre ragazzi abruzzesi, provenienti da due conservatori, quello di Pescara e di L'Aquila. Ciò che li accomuna, oltre una profonda amicizia, è la voglia di sperimentare nuove idee mantenendo intatto il sound acustico del classico piano trio.

Domenica 20 febbraio ore 11, per Storie Poco Standard, 4 incontri con Luca Bragalini: le avventurose vicende di 4 songs diventate standard di jazz; quattro canzoni che saranno spioncini dai quali sbirciare il jazz con occhio inedito. Si racconterà quindi di musica sincopata ma anche cinema di animazione statunitense, si narreranno storie di hippie e osservanti ebrei che si intrecceranno con Nat King Cole, racconti per l’infanzia e antichi miti di trasformazione accompagneranno le vicende di Art Tatum e il Modern Jazz Quartet.

