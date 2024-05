Ultima Generazione, gli attivisti spruzzano vernice nera sul ministero della Giustizia con un estintore: «Vogliamo giustizia climatica»

Quattordici persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, hanno preso parte «a una azione di disobbedienza civile nonviolenta davanti al Ministero della Giustizia» a Roma. Due persone hanno spruzzato carbone vegetale nero con un estintore contro la parete del Ministero della Giustizia mentre altre hanno appeso manifesti.

«Con l’azione di disobbedienza civile di oggi pretendiamo giustizia climatica e sociale -ha detto Tommaso, 30 anni, operaio agricolo - Pretendiamo che il ministro Nordio faccia rispettare l’articolo 9 della Costituzione che cita 'La Repubblica [... ] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni'. I dati che abbiamo esposto sulle pareti del Ministero della Giustizia dimostrano che il governo e i suoi ministeri non hanno preso e continuano a non prendere le misure di adattamento e mitigazione necessarie per salvaguardare il nostro territorio e la popolazione Italiana. La crisi climatica è una crisi sociale. Invitiamo tutti il primo ottobre in Piazza del Popolo! Niente sarà più come prima».



Fonte video: Ultima Generazione

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 15:35

