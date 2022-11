Roma, attivisti bloccano il Gra (ancora): «No gas, no carbone». Arriva la polizia e identifica 15 persone

Gra di Roma di nuovo bloccato. Ancora caso e proteste per il blocco stradale questa mattina da parte degli attivisti di Ultima Generazione: intorno alle 8.30 una decina di cittadine e cittadini del gruppo ha bloccato nuovamente il traffico del Grande Raccordo Anulare, nei pressi dell'uscita 1 Aurelia. Gli ambientalisti si sono seduti sull'asfalto reggendo striscioni con scritto «No gas, no carbone».

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato, che hanno identificato una quindicina di persone e dopo averle allontanate hanno ripristinato il flusso regolare del traffico. Su questi blocchi che vanno avanti da mesi in Procura sono aperti diversi fascicoli per ipotesi di reato che vanno dall'interruzione di pubblico servizio alla manifestazione non autorizzata. I vari fascicoli al vaglio dei pm capitolini potrebbero confluire in un'unica inchiesta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 11:47

