Maxi-attacco hacker alla Regione Lazio Zingaretti: «Terrorismo, ci stiamo difendendo Riscatto? Non trattiamo con nessuno»

«La Regione Lazio ha subito un attacco cyber molto potente e molto invasivo. Il sito è spento e le prenotazioni bloccate», ha dichiarato Zingaretti durante la conferenza stampa di oggi in merito all'attacco hacker al sito della Regione Lazio avvenuto ieri. Con l'offensiva criminosa sono stati «bloccati quasi tutti i file del Ced» ed «è stato colpito quasi tutto il mondo virtuale delle nostre installazioni». Zingaretti poi spiega che «il sito è ancora spento per due motivi: la verifica del sistema e per evitare il propagarsi del virus». Gli attacchi sono ancora in corso, nella notte (alle 2.30) ce n'è stato un secondo che però è stato respinto.

Attacco hacker, la richiesta di un riscatto

In merito a un riscatto chiesto dagli hacker, Zingaretti informa che «è comparsa solo una pagina con un invito a contattare il presunto attaccante». In ogni caso è nostra intenzione «non avviare nessuna interlocuzione con chi ha attaccato il sistema».

I pirati informatici sono ancora dentro il sito. Sarebbero riusciti a infiltrarsi entrando nel profilo di un amministratore di rete e attivando il cosiddetto "cryptolocker", che cripta i dati. Ad essere bloccati sarebbe tutti i file del Cento Elaborazione Dati. Nel frattempo gli agenti della Polizia Postale si stanno recando sul posto per le verifiche ai sitemi informatici della Regione Lazio. Gli hacker avrebbero avanzato un ingente riscatto in bitcoin.

Cosa succede al Green pass

«Siamo in contatto con il Commissario Figliuolo, la struttura sta lavorando al nostro fianco per garantire comunque il rilascio del green pass, che continua ad essere erogato ai vaccinati nel Lazio. Il servizio continua senza blocchi, anche se con qualche ora di ritardo». Lo ha detto il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, in merito all'attacco hacker subito dal Ced regionale.

Vaccinazioni vanno avanti

Non si fermano le vaccinazioni nel Lazio nonostante l'attacco hacker. «La campagna di vaccinazione non si ferma – dichiara l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato – e nella giornata di ieri sono stati somministrati 50mila vaccini, nonostante il più grave attacco informatico subito». Fino al 13 agosto ci sono oltre 500mila cittadini che hanno la loro prenotazione e possono recarsi nei centri di somministrazione nella data e nell'orario indicato in precedenza. «Si sta verbalizzando a mano», dichiara Zingaretti.

L'origine dall'estero

L'attacco hacker è partito dall'estero ed è iniziato qualche minuto dopo la mezzanotte di sabato. In queste ore sono in corso le indagini serrate della Postale d'intesa con la Procura di Roma. Gli inquirenti sono al lavoro. I magistrati apriranno formalmente un fasciolo dove, al momento, è ipotizzabile il reato di accesso abusivo a sistema informatico. Ma altre fattispecie potrebbero aggiungersi in base agli elementi che emergeranno dalle indagini.

Cosa succede per chi ha una prenotazione

Chi ha un appuntamento per l'iniezione del vaccino può recarsi all'hub vaccinale senza problemi. «Fino al 13 agosto ci sono oltre 500mila cittadini che hanno la loro prenotazione – sottolinea D'Amato – e possono recarsi nei centri di somministrazione nella data e nell'orario indicato in precedenza».

Nessun dato è stato rubato

La preoccupazione di molti è che l'attacco informatico al sistema di Salute Lazio abbia permesso ai malviventi di rubare i dati dei cittadini. Informazioni sensibili, coperte da privacy. «I tecnici sono al lavoro per riattivare in sicurezza anche le nuove prenotazioni e nessun dato è stato trafugato – precisa D'Amato –. Siamo in contatto costante con la struttura commissariale per garantire agli utenti che si vaccinano di avere il green pass secondo le consuete modalità».

