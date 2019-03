Piano straordinario dell'Ater, in arrivo 709 alloggi popolari

In arrivo a Roma oltre settecento case popolari. Lo prevede il piano triennale 2019-2021 dell'Ater capitolina presentato ieri dal direttore generale Andrea Napoletano e dall'assessore regionale alle politiche abitative Massimiliano Valeriani. Napoletano ha parlato del «più grande piano di edilizia popolare negli ultimi 30 anni», un programma finanziato con 68,1 milioni di fondi regionali, messo in campo per rispondere ad un'enorme domanda. Al momento, secondo i dati dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, sono 12 mila le persone che in città attendono una casa popolare.

«Nei prossimi anni daremo casa a 708 nuove famiglie romane. L'emergenza abitativa è molto importante, il mercato degli affitti in questa città è inaccessibile e noi siamo contenti perché nei prossimi tre anni passeremo dalle parole ai fatti», ha detto Valeriani.

Non si prevede consumo di nuovo suolo in quanto gli interventi saranno fatti su edifici incompiuti, con la riqualificazione dei piani terra e il frazionamento di appartamenti di grande metratura per adeguarli agli attuali standard dei nuclei familiari (in media più ridotti rispetto al passato). «Per tutti gli interventi si adotteranno soluzioni costruttive ad alta sostenibilità ambientale con l'obiettivo di garantire la piena autosufficienza energetica degli edifici (fotovoltaico, solare termico)», ha rimarcato la Regione.

Questo il cronoprogramma: nel 2019 partiranno i lavori per 103 nuovi alloggi, nel 2020 per 316 tra cui quelli per gli scheletri di Cesano e Tor vergata e nel 2022 per 181 nuovi alloggi. Dei 708 totali, 600 interventi saranno di densificazione e 108 di frazionamento. I lavori dureranno da 6 mesi a tre anni.

Non finisce qua: Ater ha predisposto tre nuovi bandi, che renderanno disponibili 152 locali non residenziali con l'obiettivo di destinarli a botteghe artigiane, a startup (soprattutto di giovani) e ad associazioni, che svolgano attività di comprovato valore sociale. Soddisfatto il governatore Nicola Zingaretti: «Abbiamo voluto dimostrare come si può essere davvero vicini ai problemi dei cittadini, affrontando con i fatti e non con le parole il tema del fabbisogno abitativo, rivitalizzando le periferie e dando impulso al commercio e all'economia».

riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: 09:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA