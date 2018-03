Sciopero 22 marzo Atac e Roma Tpl: tutti gli orari dei trasporti pubblici

Sciopero treni mercoledì 21 marzo, caos in Lombardia: tutti gli orari

Allerta meteo e disagi per ipubblici: quella di domani,, a, sarà una giornata di passione. I dipendenti diaderiranno infatti allopromosso dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Su Leggo gli orari e le ragioni dell'agitazione di domani.L'agitazione, che durerà 24 ore ma con due fasce orarie di garanzia, riguarderà tutti i mezzi di superficie (bus e tram), ma anche le metropolitane e le ferrovie ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo.Queste le duedel servizio: circolazione regolare fino alle 8.30 e nella fascia oraria 17-20. Non sono invece garantiti i bus notturni e la linea 913 nella notte tra oggi e domani. Le proteste riguardano ilper salvaredai debiti consentendo all'azienda di continuare la propria attività. «I lavoratori stanno pagando sulla propria pelle le scelte intraprese dentro questa azienda spiega l'Usb riferendosi ad Atac è stato anche innalzato l'orario settimanale da 37 a 39 ore. I lavoratori sono costretti a guidare mezzi stracolmi, vecchi e malandati, su strade massacrate da buche e voragini, in mezzo ad un traffico caotico, utilizzando le poche corsie preferenziali, stanno subendo un aumento delle malattie e patologie professionali con percentuale di malattie professionali più alta d'Italia», rende noto l'Usb.