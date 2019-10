Sassaiola contro bus Atac davanti al campo nomadi, passeggeri nel panico: mezzo distrutto

Vetri completamente distrutti e passeggeri spaventati. Questa la scena cui ha dovuto assistere un autista della linea 719 dell' Atac, in transito in via Candoni, strada alla periferia di Roma. L'autista ha pubblicato il video della vettura distrutta su Facebook sostenendo di aver sentito colpi d'arma da fuoco.





Sul posto è intervenuta la polizia che esclude possa essere stata usata un'arma. Secondo le indagini i vetri sarebbero stati distrutti da oggetti contundenti - che non sono stati ritrovati - ma non da colpi d'arma da fuoco. Sul mezzo erano presenti una decina di passeggeri che sono stati fatti scendere. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Gli accertamenti sono tutt'ora in corso.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 20:48

