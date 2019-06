Atac, pubblicato il bando per l'assunzione di 147 operai: a luglio le prove di selezione

È stato pubblicato sulla stampa e sul sito internet di Atac il bando per la selezione di operai con diverse qualifiche e specializzazioni, da destinare alle officine di superficie, metro e infrastrutture. Come già accaduto per il precedente bando rivolto agli autisti, Atac ha affidato l'incarico a una società esterna, scelta con bando pubblico, che curerà tutte le fasi della selezione, al termine della quale Atac conta di assumere 147 operai a tempo determinato. Le prove di selezione si svolgeranno nel mese di luglio.



Queste assunzioni serviranno a garantire i livelli di produzione e di efficienza previsti dal piano industriale di Atac. Si tratta delle prime assunzioni di operai con queste caratteristiche fatte dall'azienda negli ultimi dieci anni e un altro passo verso il risanamento e il rilancio di Atac. Tutte le informazioni sui requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.atac.roma.it, nella sezione "Lavora con noi". Mercoledì 12 Giugno 2019, 10:57

