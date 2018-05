Novità in vista per Atac e per le abitudini di chi viaggia sui mezzi pubblici a Roma: arriva la nuova card, che funzionerà in modalità multiBIT e consentirà di acquistare dieci BIT contemporaneamente. «Dopo l'upgrade di B+, il servizio che consente di acquistare l'intera offerta di titoli di viaggio con lo smartphone, arriva una novità che segna un altro passo storico nel processo di dematerializzazione dei titoli di viaggio iniziato con la presentazione, lo scorso aprile, della contactless card che consentiva di caricare anche BIT singoli

Il multiBIT si può ricaricare presso tutte le biglietterie Atac e i circa 1.200 punti vendita indiretti».



«Il MultiBIT da 10 titoli opera esattamente come un BIT cartaceo - continua Atac - Al primo utilizzo presso un validatore Metrebus (bus, metro, ferrovie, Cotral, Trenitalia) partirà l'attivazione del primo BIT che avrà durata 100 minuti e darà diritto a un'unica corsa presso la metropolitana, a un'unica corsa presso i convogli Trenitalia all'interno dell'area metropolitana di Roma e ad un numero di corse illimitate su bus, tram, filobus, ferrovie concesse

.

Scaduti i primi 100 minuti o in caso di un nuovo viaggio in metropolitana, il MultiBIT potrà consentirà l'attivazione di un altro BIT per ulteriori 100 minuti, sempre attraverso un validatore, e così via fino all'esaurimento dei dieci titoli disponibili che, lo ricordiamo, non possono essere utilizzati contemporaneamente. Ad ogni attivazione il validatore mostrerà a schermo il numero residuo di BIT disponibili. In caso di caricamento dei titoli orari da 24, 48, 72 ore e del titolo CIS valido per 7 giorni, basterà attivare la card per far partire la durata del titolo».

«La nuova contactless card, che cambierà anche look, prenderà il nome di +Roma, uno strumento che permetterà a turisti e romani di modulare la durata del titolo a seconda delle proprie esigenze: dal minimo dei 100 minuti dei Bit fino a 7 giorni. Oltre ai Bit, infatti, sarà possibile caricare sulla card anche i titoli turistici da 24, 48, 72 ore e il titolo settimanale CIS. L'innovazione è stata estesa anche alle card Metrebus ed èRoma. Quindi anche i possessori di queste tessere potranno caricare il MultiBIT, oltre al resto dell'intera offerta di titoli Atac».