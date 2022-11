Treno fuori dai binari, metro C bloccata: tratta interrotta tra Grotta Celoni e Pantano

Questa mattina un treno della metro C è uscito fuori dai binari all'altezza della fermata Graniti. L'atac ha infatti informato gli utenti spiegando che la causa dell'interruzione del servizio è un problema tecnico avvenuto durante la manovra automatica d'inversione fuori linea. Durante l'accaduto, il treno non presentava passeggeri all'interno.

Cosa è successo

Il servizio sulla linea Metro C è momentaneamente interrotto nella tratta Grotta Celoni-Pantano a causa di un problema tecnico avvenuto a un treno in fase di manovra automatica di inversione, fuori linea. I tecnici ATAC stanno operando per ridurre al minimo i tempi della limitazione della linea. E' stato attivato un servizio sostitutivo di superficie sulla tratta interessata.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 15:42

