Roma, l'incredibile fermata Atac: «I pedoni rischiano di essere investiti»

Una fermata del bus a rischio... vita. È quanto segnalato da un lettore a Leggo.it in merito alla fermata Atac, la linea urbana di trasporti a Roma, che si trova al centro del popolare quartiere in via di Casalotti all'altezza di piazza Ormea. Il lettore sottolinea il fatto che la fermata non solo non sia a norma di legge, ma mette in pericolo pedoni e passanti.

«Come potete vedere - scrive Andrea - le paline della fermata sono rivolte verso la strada, in questo modo gli utenti per vedere quali siano le linee transitanti devono scendere sulla carreggiata».

Ma non solo. «La cosa poi ancora più grave - continua - è il cancello che divide in due il marciapiede, in pratica gli utenti e i pedoni per raggiungere la fermata, il bar o la farmacia vicina devono anche loro scendere sulla carreggiata rischiando di essere investiti e intralciando il traffico automobilistico. Immaginate quando ciò accade a mamme con passeggini o a disabili su sedia a rotelle».

Una fermata rischiosa in stallo da tempo, per cui Andrea chiede un intervento del Comune: «Questa situazione è nota agli attuali amministratori del XIII municipio e a tutti i politici locali, purtroppo nessuno in tanto tempo ha mai voluto fare nulla per migliorarla. Eppure basterebbe un piccolo esproprio, evidentemente è più facile promettere funivie che non risolvere piccoli grandi problemi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Ottobre 2021, 10:00

