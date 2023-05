Atac, tutti pazzi per Tap&go: boom di validazioni in metro, aumentate del 55% da inizio anno. Il biglietto si paga con la carta di credito

di Redazione Web

La comodità non ha prezzo. E i romani sposano il Tap&Go di Atac. I dati del primo trimestre di validazioni del 2023 mostrano, infatti, che è praticamente raddoppiato (+81%) il numero dei titoli di viaggio acquistati con carta di pagamento (carta di credito, debito o prepagata) con punte di 57mila tap giornalieri su bus e metro.

«L’introduzione del sistema Tap&Go anche sui bus dalla fine del 2022 ha trainato anche le validazioni in metro, aumentate del 55% da inizio anno - spiegano dall'azienda di trasporti in una nota -.

Quanti e chi sono i viaggiatori?

Il numero dei singoli viaggiatori che fino ad oggi ha utilizzato Tap&Go ha superato i tre milioni, con oltre 23 milioni di tap. Il 5% di questi clienti ha fruito della tariffa best fare, ossia della possibilità di godere della miglior tariffa al crescere del numeri dei tap, fino alla tariffa Roma 24 ore, che consente di viaggiare per 24 ore dalla prima validazione.

Circa l’80% sono city users romani. Fra i turisti, il 12% viene da Paesi extra Ue, con inglesi e americani in testa. Gli altri vengono dall’Ue, con i cittadini spagnoli a guidare la classifica seguiti da francesi e tedeschi.

Quando si usa Tap&Go?

In larga parte gli utilizzatori sono clienti occasionali che utilizzano il mezzo pubblico per spostamenti a Roma soprattutto nel tempo libero. Il 77%, infatti, usufruisce del servizio in media un giorno a settimana, solitamente nel corso del week end. Tap&Go, insomma, si caratterizza come un canale di vendita del tempo libero e del turismo. Le stazioni metro dove si è registrato il maggior numero di validazioni sono infatti Termini, A e B, e Ottaviano e Spagna di Metro A.

Tap&Go è anche green. L’utilizzo di Tap&Go ha consentito di risparmiare oltre 226 quintali di carta - l’equivalente dei biglietti magnetici sostituiti dal pagamento elettronico - ha generato un minor consumo di 114mila litri di acqua, 1.976 Kw di elettricità e 158 quintali di Co2.



Riscoprire Roma con Tap&Go. Per annunciare l'estensione del servizio anche ai mezzi di superficie, Atac e Mastercard, il partner tecnico che ha sostenuto sin dall'inizio lo sviluppo tecnologico del canale, lanciano la nuova campagna Tap&Go, ideata e sviluppata da McCann Italia, che invita a riscoprire i luoghi più iconici della città eterna e vivere esperienze uniche, con un semplice "tap".

