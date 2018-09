Atac, guerra a chi è senza biglietto: gli autisti diventano controllori

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una volta sui bus veniva scritto, ben in evidenza, vietato parlare al conducente. Ma oggi è proprio il conducente a chiedere e conviene rispondere. Sono già 600 infatti glidiche hanno ricevuto la qualifica di agente amministrativo.Vale a dire che possono assumere il ruolo di, chiedendo ai passeggeri di mostrare il biglietto obliterato, e possono quindi multare le persone senza ticket in tasca. Una decisione, quella del Campidoglio, che serve a contrastare il dilagare dei portoghesi. Migliaia di persone che ogni mese viaggiavano gratis, abusivamente, sul trasporto pubblico romano. Difficile anche solo quantificarli. E così a breve, dopo i primi 600 che hanno già ricevuto dalla Regione Lazio il patentino con la qualifica di, ne arriveranno altri tremila.«Vogliamopiù sicuri per autisti e passeggeri ha commentato la sindaca Raggi - finalmente è arrivata la nomina dei primi 600 autisti, il passo successivo è l'estensione della qualifica anche agli altri 3mila in modo tale che autisti e personale dell'Atac possono diventare a tutti gli effetti dei veri e propri controllori e multare chi non fa il biglietto. Vogliamo dare uno strumento in più a chi, tutti i giorni, svolge il proprio lavoro per un servizio pubblico. La qualifica ad agente amministrativo, in concreto, rappresenta un efficace strumento dissuasivo per gli atti di violenza fisica o verbale contro i conducenti».La presenza di agenti amministrativi allava ad aggiungersi ad altre misure messe in campo o anche solo in cantiere dal Campidoglio per mettere in sicurezza i bus e i capolinea più pericolosi, presi di mira da scorribande e assalti, soprattutto nelle corse notturne. Il Piano sperimentale prevede infatti la presenza di agenti in borghese sui mezzi, l'allarme silenzioso in diretto collegamento con la centrale operativa e le telecamere a bordo su circa 500 bus. In arrivo anche le cabine rinforzate su 70 autobus, che vanno ad aggiungersi ai 730 bus già dotati delle protezioni per chi sta in cabina.riproduzione riservata ®