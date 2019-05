Atac: aumentano i controlli e le multe: +30% rispetto a un anno fa

Roma, fruttivendolo aggredito: i gestori del locale lo difendono, l'aggressore li ferisce e devasta tutto​

Martedì 21 Maggio 2019, 11:50

Proseguono i risultati positivi dinella. A aprile 2019 l'azienda ha controllato 316.317 passeggeri, il 30% in più rispetto allo stesso mese del 2018 ed ha elevato quasi 19.000 multe (18.974), il 32% in più rispetto allo stesso mese del 2018. Ciò significa che, in media, sono stati controllati ogni giorno oltre 10 mila passeggeri.I risultati di aprile confermano il trend di miglioramento che prosegue ormai da diversi mesi. In particolare, nei primi quattro mesi del 2019 sono stati controllati oltre 1 milione e 200 mila passeggeri, il 27% in più rispetto allo stesso periodo del 2018, e sono state elevate oltre 77 mila multe, il 44% in più rispetto al primo quadrimestre dell'anno scorso.Anche sul versante dei pagamenti dei verbali entro i primi 5 giorni si conferma il notevole miglioramento favorito dalla dotazione alle squadre di verifica di pos per il pagamento tramite carte elettroniche. Ad aprile 2019, infatti, gli importi derivanti dal pagamento delle sanzioni entro i cinque giorni sono più che raddoppiati (+123%) rispetto allo stesso mese del 2018. Complessivamente, nei primi quattro mesi del 2019 i verbali pagati entro i primi cinque giorni sono cresciuti del 120% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.