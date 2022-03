Atac, Alberto Zorzan nominato nuovo Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione di Atac, presieduto da Giovanni Mottura e composto da Francesca di Donato e Arrigo Giana, al termine del processo di selezione pubblica, ha nominato Alberto Zorzan nuovo Direttore Generale. Zorzan è stato direttore Operations di Atm a Milano.

A valle della conclusione delle procedure propedeutiche all'insediamento, prevista entro le prossime settimane, al nuovo DG verranno conferite le deleghe operative, che nel frattempo rimangono esercitate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

LA REAZIONE DELL'ASSESSORE PATANÈ

«Esprimo soddisfazione per la nomina di Alberto Zorzan come Direttore Generale di Atac»: così in una nota l’Assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè.

«L’arrivo di Zorzan è un’ottima notizia per l’azienda. Le capacità, le competenze e l’esperienza maturata dal nuovo Direttore Generale, nel corso della sua carriera professionale, saranno sicuramente preziose per risollevare le sorti di Atac e vincere le tante sfide che l’azienda sarà chiamata ad affrontare nei prossimi anni, a cominciare dalla transizione verso la mobilità ecologica».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 13:23

