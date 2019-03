Atac, ecco i primi 38 nuovi bus. La Raggi: «Appena arrivati, subito in strada. A breve altri 70»

Sono su strada i primi 38 bus che sono stati noleggiati da Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma. Così l’azienda punta al potenziamento del trasporto di superficie, previsto dal piano industriale, nell’attesa che si concretizzino gli acquisti previsti di nuovi mezzi. I 38 autobus fanno parte di una fornitura complessiva di 108 vetture.

Le ultime 70 verranno consegnate fra marzo e aprile prossimi. La durata del noleggio è prevista per un anno da inizio del servizio, più l’opzione per ulteriori sei mesi. Ieri ad annunciare l’entrata in funzione dei bus, già presentati, è stata la sindaca Virginia Raggi sui suoi social: «I 38 mezzi sono arrivati da poco più di una settimana e li abbiamo subito messi a disposizione dove necessario per garantire un servizio più efficiente, ottenendo i primi risultati per i cittadini. Questo vuol dire meno disagi per chi aspetta i mezzi alle fermate».

Delle 38 vetture in questione, 20 sono Mobi Urbano, euro 6, da 8 metri con due porte e 41 posti. Altre 8, sempre euro 6, sono modello VDL Citea da 12 metri con due porte. Le ultime 10 vetture sono Urbanway da 12 metri a tre porte, euro 6, con 103 posti complessivi, aria condizionata e pedane. Il loro utilizzo principale è negli stabilimenti di Magliana, Grottarossa, Acilia, Tor Vergata e Portonaccio.

Ora, ha rivendicato Raggi, «collegamenti come quello per il centro ospedaliero pediatrico del Bambino Gesù al Gianicolo, sono tornati a funzionare come dovrebbero, senza interruzioni. Il percorso per rinnovare la flotta di Atac è appena iniziato: a breve saranno su strada anche gli altri 70 bus a noleggio e ad aprile partirà la prima linea di minibus elettrici per il centro storico. A tutto questo si andranno ad aggiungere anche i 227 autobus, acquistati con gara Consip».

Questi ultimi mezzi dovrebbero arrivare in estate.

«Il 2019 sarà l’anno in cui si inizieranno a vedere concretamente i miglioramenti del servizio», è stata la previsione fatta di recente dal presidente e amministratore delegato di Atac Paolo Simioni.

