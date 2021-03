AstraZeneca, 35enne ricoverata per una trombosi una settimana dopo la prima dose del vaccino

Una donna di 35 anni, vaccinatasi una settimana fa con la prima dose anti Covid di AstraZeneca, è stata ricoverata in ospedale per una trombosi. È accaduto a Latina: la donna, una operatrice sanitaria, si trova in prognosi riservata al Santa Maria Goretti.

A darne notizia è Il Messaggero. La prognosi è riservata ma il dottor Massimo Aiuti, che dirige il reparto di Medicina d'Urgenza, ha spiegato che si tratta di un fatto assolutamente inedito in Italia: «Le condizioni della paziente sono serie, si tratta di un primo caso del genere nel nostro paese, ce ne sono forse una decina in Europa». I medici stanno seguendo costantemente la paziente e hanno inoltrato un'apposita segnalazione all'Aifa. La 35enne aveva accusato, all'inizio, sintomi lievi come l'emicrania, ma dopo una settimana le sue condizioni si sono aggravate ed è stata ricoverata per una trombosi cerebrale.

Dalle prime informazioni, un caso così grave sarebbe il primo in Italia e si aggiungerebbe ad una decina di casi simili già accertati in tutta Europa. La 35enne non soffrirebbe di patologie pregresse.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 19:06

