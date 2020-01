Campidoglio, la foto-denuncia di Bordoni: «L'assessore ai trasporti dorme in Aula. D'altronde va tutto bene»

Venerdì 31 Gennaio 2020, 00:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E che un pisolino non te lo fai? Durante i lavori dell'Assemblea capitolina l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità ha pensato bene di farsi una dormita, tanto le cose funzionano così bene». Davide Bordoni in versione paparazzo ha pizzicato il responsabile dei trasporti romani mentre sonnecchiava all'ombra di Giulio Cesare. «Avrà lavorato molto per far ripartire le scale mobili di Barberini - continua il rappresentante della Lega in Campidoglio - oppure stava sognando la domenica ecologica o il rimedio per i bus che bruciano». Sonno o non sonno l'immagine dell'assessore della Raggi non è delle migliori.