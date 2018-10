Ravenna, crolla un ponte: tecnico della protezione civile precipita e muore sotto le macerie

🔴FOLLIA SINISTRA!

Gli assassini di #Desirée erano "depressi" a causa del "razzismo" del governo italiano, "delitto terribile" ma serve "immedesimarsi nei panni di quei poveri ragazzi". Così dice tal Armando Schiaffini.

Oltre al TSO speriamo in un magistrato attento. pic.twitter.com/UAOtz1wwKi — Luca Morisi (@lumorisi) 25 ottobre 2018

Un post così incredibile... da essere palesemente. Eppure, è diventato virale, diffuso non solo dagli utenti più ingenui, ma anche da veri e propri strateghi della comunicazione politica sui social. Da ieri pomeriggio, infatti, sta diventando sempre più virale un post di, fantomatico militante antifascista, che difende gli assassini di, la 16enne violentata e uccisa a San Lorenzo: «Il delitto è terribile, ma è anche doveroso immedesimarsi nei panni di quei poveri ragazzi che, dopo aver visto la violenza razzista di questo governo, hanno espresso tutta la Loro depressione abbandonandosi a questi orribili fatti. Per questo motivo la colpa è soprattutto degli italiani che non hanno saputo accogliere questi disperati».Impossibile non rimanere indignati di fronte ad una tesi così assurda. L'accountintestato a talesembra essere quello di un convinto antifascista, come dimostrano le bandiere nella foto del profilo e lo slogan 'Refugees Welcome' nell'immagine di copertina. Basterebbe poco, però, per comprendere che si tratta palesemente di un, visti i contenuti.I post, infatti, sono un concentrato di idiozie e luoghi comuni, basati però sullovisto da destra. Ogni singolo post, poi, ha una localizzazione decisamente di lusso: da Capalbio al Tennis Club Parioli, passando per i ristoranti di Cracco, i negozi di Armani e Porto Cervo (e questi sono solamente alcuni esempi). Qualsiasi persona con un minimo di senso critico non dovrebbe avere problemi a dedurre che si tratta di un evidente, basato su luoghi comuni e pronto a commentare sempre i fatti d'attualità, ovviamente secondo l'ideologia antifascista vista dal lato opposto. Dietro il profilo di, quindi, potrebbe celarsi o undi buon livello, che si diverte ad attirare commenti indignati, o qualcuno che, da destra, vuole provare a screditare le opposizioni.Nessuna domanda sembra essersela posta, lo stratega della comunicazione di, che dopo aver fatto le fortune di Silvio Berlusconi ora lavora al Viminale, accanto al leader della Lega. Morisi, su, ha pubblicato uno screenshot dell'evidente fake, commentando così: «Gli assassini di Desirée erano "depressi" a causa del "razzismo" del governo italiano, "delitto terribile" ma serve "immedesimarsi nei panni di quei poveri ragazzi". Così dice tal Armando Schiaffini. Oltre al TSO speriamo in un magistrato attento».La vasta eco ottenuta dal post ha poi indotto il, dove era stata effettuata la registrazione, a prendere le distanze dopo essere stati subissati da insulti: «Il Circolo non ha nulla a che fare con tale Armando Schiaffini, che non risulta né tra i soci, né tra gli ospiti».