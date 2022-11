Assalto all'ufficio postale: i banditi col suv sfondano la vetrina. Paura a Tor Pignattara

Roma, assalto con suv a ufficio postale Tor Pignattara. I rapinatori hanno usato una Alfa Stelvio rubata come ariete per sventrare l'ingresso dell'ufficio postale in via Canosa di Puglia in zona Tor Pignattara di Roma. E' successo ieri sera. I due banditi hanno tentato così il colpo mentre i dipendenti dell'ufficio rifornivano il banco posta di contante. Il personale al lavoro è riuscito a chiudersi in una stanza mentre i contenitori dei soldi sono rimasti bloccati.

Scappati a mani vuote

L'ingresso fin troppo "rumoroso" non ha permesso loro neanche di sperare di avere il tempo utile per tentare di scardinare le casse, ed infatti, sono fuggiti appena qualche minuto prima dell'arrivo dei carabinieri del nucleo investigativo Cassia. Sul posto anche i militari della VII sezione rilievi dei carabinieri di Roma. I malviventi hanno lasciato l'auto e sono fuggiti con una moto.

