Assalto ai nasoni, un'app Acea guida alle fontanelle

di Lorena Loiacono

Come un’oasi nel deserto, il nasone di Roma sta diventando il protagonista assoluto delle vacanze romane dei turisti. Ed oggi, nella giornata più calda dell’anno con 43 gradi, in fila per bere alla fontanella ci sono migliaia di persone tra stranieri e romani. Perché l’acqua di Roma è fresca e potabile, oltre che gratis. Volendo è anche disponibile gassata, nelle Case dell’acqua.

ECCO L’APP Non solo, è anche facile trovarla: ad accompagnare gli assetati alla fontanella più vicina c’è la app di Acea, Waidy WOW. Uno strumento digitale che, nel palmo di una mano, aiuta ogni giorno migliaia di persone a dissetarsi. Roma è, in assoluto, la città europea con più fonti di approvvigionamento di acqua e i punti idrici digitalizzati solo nella Capitale sono 3mila.

PLASTICA RISPARMIATA Solo a Roma ce ne sono 130, sulle 400 complessive distribuite in tutto il Lazio, in Toscana, Umbria, Campania e Molise. Sono presenti vicino alle aree turistiche o comunque di aggregazione come il Colosseo, Piramide e l’Auditorium e vantano grandi numeri: nel 2022, a Roma, hanno distribuito gratuitamente più di 34 milioni di litri d’acqua certificata, naturale e frizzante. Risparmiando 684 tonnellate di plastica. Per riempire una bottiglia da un litro bastano 20 secondi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA